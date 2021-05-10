تنسيقية شباب الاحزاب تجرى نقاش مثمر بالبورصة «صور»

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قام وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة البورصة المصرية، اليوم، لافتتاح جلسة التداول وتم النقاش مع رئيس البورصة في أهم القضايا.

وضم وفد التنسيقية السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، والنائب أكمل نجاتي، والنائب أحمد قناوي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤمن سليم وحنان وجدي ومحمد سالم وأسامة الرفاعي، وشادي الكردي، وباسم لطفي، ومحمد ابو النجا، وشريف الرفاعي، ودينا المقدم، وإبراهيم رمضان، أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى زيارة للبورصة المصرية

كان فى استقبال وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وبدأ اللقاء بأن توجه الوفد ورئيس البورصة إلي صالة التداول لقرع الجرس، وافتتاح جلسة التداول بمعرفة الأستاذ بلال حبش، ممثلًا عن التنسيقية، الذي قدم درع التنسيقية لرئيس البورصة، وتسلم شهادة وجرس تذكاري من رئيس البورصة، وألقي بلال حبش، كلمه في الصالة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تفاصيل اللقاء

وعقب افتتاح جلسة التداول انتقل الوفد إلى قاعة الاجتماعات وبدء رئيس البورصة بعرض الأنشطة والإنجازات خلال الفترة الماضية ووضح التحديات، التي تواجه البورصة المصرية.

وأشارت النائبة مارسيل سمير، إلى قواعد الشركات الصغيرة وضرورة الربط مع جهاز المشروعات واستفسرت حنان وجدي، عن إجراءات السوق والتعامل وشركات السمسرة.

وقال النائب محمد عزمي، عضو التنسيقية، إن بورصة النيل ومستقبل الشركات المتوسطة والصغيرة، وإضافة أنشطة جديدة إلى السوق أمر هام في هذه المرحلة.

وتحدث أحمد قناوي، عن التشريعات والقواعد المنظمة للتداول والعمل بالبورصة، وما هي التعديلات المقترحة، وتساءل إبراهيم رمضان عن نتائج الحملات الدعائية للاستثمار في البورصة.

وتحدث باسم لطفي، عن المصاعب التي تواجه الشركات من أجل القيد بالبورصة، وتسأل أكمل نجاتي، على تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأثر ذلك على المستثمرين وعن موعد تطبيق الضريبة.

فيما أشار محمد أبو النجا، إلى صندوق مصر السيادي والاستثمار في البورصة و المشاركة في التنمية الاقتصادية، كما تحدث محمد سالم عن جهاز حماية المنافسة والدور الرقابي على عمليات الاستحواز.

وختم بلال حبش الحوار باستعداد التنسيقية ونوابها وأعضائها للتعاون مع البورصة في المستقبل.