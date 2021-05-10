/630615/تأجيل-جلسة-خلية-داعش-إمبابة-لـ12يونيو-وتغريم-محمد-حسان-وحسين-يعقوب

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، تأجيل جلسة محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، لجلسة 12 يونيو لسماع الشهود.

و قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم الإثنين، تغريم كلا من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يععقوب 1000 جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهم للحضور بالجلسة القادمة.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة لأقوال 3 من شهود الإثبات وجميعهم من ضباط الأمن الوطنى والذين أكدوا أنهم قاموا بضبط المتهمين.

وعن سؤال المحكمة حول من قام بإجراء التحريات فى القضية اكد الشهود أن مجرى التحريات الشهيد المقدم محمد الحوافى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.