هشام يكن: «كارتيرون جبان وموسيماني أصيع منه»

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أكد هشام يكن لاعب الزمالك السابق والمنتخب الأسبق في تصريح خاص لـ دوت الخليج، علي قوة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، اليوم في لقاء الأسبوع الواحد والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

قال يكن: " المباراة اليوم ستكون قوية وفي أشد الأهمية، بالنسبة للفريقين في الدوري، وهذه المباراة ستكون المحدده لبطل الدوري الممتاز في هذا الموسم".

وواصل هشام يكن: "نتيجة المباراة بين الفريقين اليوم ستكون نتيجة علي عوامل كثيرة في المباراة من خلال فكر الندربين والحكام".

وأضاف يكن: " مباراة القمة الماضية بين الفريقين كان من المفترض أن يفوز الزمالك ولكن كارتيرون هو من أهدر نتيجة المباراة".

وزاد هشام: " وكارتيرون هو من عليه تجنب خطأ مباراة القمة الماضية أمام الأهلي ولو دا اتكرر تاني هيكون نتيجة مباراة اليوم نفس نتيجة مباراة القمة السابقة للأهلي".

وواصل: " نتيجة مباراة اليوم ستكون علي فكر المديرين الفنين وعلي صياعة الأثنين، ولو كارتيرون تراجع في الدفاع سيخسر المباراة".

وأختتم: "كارتيرون ممكن ينزل مباراة اليوم وميضغطش برضو زي المباراة اللي فاتت، والفرق في اللقاء ده الفائز سيتوج بالدوري".

موعد مباراة القمة اليوم

تقام المباراة بين الأهلي و الزمالك في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف على ملعب القاهرة الدولي في إطار مواجهات الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعد قناة أون تايم سبورت هي أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ويمكنك إستقبال قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي و الزمالك عبر القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

التردد هو: 10853

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح 6/5

الاستقطاب: أفقي