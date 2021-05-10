صور.. لقاء مفتوح بين السفير الكورى وطلاب ألسن عين شمس

جدة - نرمين السيد - التقى السفير الكورى هونج جين ووك، بجمع من طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، فى مقر إقامته وذلك بهدف تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية.





وقال السفير الكورى، إن مصر دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأن موقعها الاستراتيجى بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا يؤهلها لقيادة المنطقة بأسرها. وأكد السفير الكورى إن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر شهدت إنجازات مثمرة خلال الفترة الأخيرة فى شتى مجالات التعاون. كما أكد السفير على الدور المنوط بالطلاب كمتحدثين للغة الكورية فى تعزيز التفاهم والتبادل الثقافى بين البلدين. ووسط تدابير احترازية فائقة، دار حوار مفتوح بين السفير الكورى والطلاب حول أوجه التشابه بين الثقافة الكورية والمصرية والأعياد التقليدية فى كوريا والأجواء الخاصة بشهر رمضان فى مصر بالإضافة إلى تجربة الصيام ليوم واحد التى خاضها السفير فى مطلع شهر رمضان. وشارك السفير الطلاب فى مسابقة ثقافية وقام بإهداء الفائزين فيها هدايا تذكارية. ومن جانبهم أعرب الطلاب عن امتنانهم لحضور هذا اللقاء المهم.

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