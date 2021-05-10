وزارة الخارجية تجدد إدانتها لاقتحام القوات الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مُجددًا حرم المسجد الأقصى المبارك، والتعرُض للمُصليين الفلسطينيين وإخراجهم من داخل باحات المسجد الأقصى.





وأكدت الخارجية، فى بيان رسمى لها اليوم الإثنين، ضرورة تحمُل إسرائيل لمسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتى تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذى لا يُحمد عُقباه.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة وقف الممارسات التى تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، خصوصًا فى شهر رمضان الفضيل، اتساقًا مع قواعد القانون الدولى وبغية توفير كل أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين فى حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.