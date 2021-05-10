وأكدت الخارجية، فى بيان رسمى لها اليوم الإثنين، ضرورة تحمُل إسرائيل لمسؤوليتها إزاء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتى تُنبئ بمزيد من الاحتقان والتصعيد الذى لا يُحمد عُقباه.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة وقف الممارسات التى تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، خصوصًا فى شهر رمضان الفضيل، اتساقًا مع قواعد القانون الدولى وبغية توفير كل أوجه الحماية للمدنيين الفلسطينيين فى حرم المسجد الأقصى المبارك وسائر أنحاء القدس الشرقية، مع عدم استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الخارجية تجدد إدانتها لاقتحام القوات الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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