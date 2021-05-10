وزير التموين: عمل المخابز مستمر طوال أيام العيد من الخامسة صباحا

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين، اليوم الإثنين، تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة افاد بأن المخابز ستعمل فى كل أيام العيد من الخامسة صباحا الى الخامسة مساءً باستثناء المخابز التى حصلت على إجازه مسبقة.
وأشار المصيلحى إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 أيام دقيق لكل مخبز فى عيد الفطر، مضيفا أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا أول وثانى أيام العيد ويتم استئناف العمل فى اليوم الثالث.
كما أفاد التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المجمعات ستعمل يوم الأربعاء من التاسعة صباحا الى الخامسة مساءً، وأول وثانى أيام العيد ستعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل فى ثالث ايام العيد.
وأشار التقرير الوارد للدكتور على المصيلحى إلى أن شركتى الجملة ستقوم بفتح فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.
وقد أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون وزير التموين أن الدكتور على المصيلحى قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة خلال اجازة العيد وكذلك غرف عمليات بالمديريات والادارات الفرعية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود، وكذلك غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.
وأكد كمال أن توجيهات الدكتور على المصيلحى شملت أيضا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع السلع والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.
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