آخر أخبار صندوق دوت الخليج الاثنين 10-5-2021

يتطلع الكثير من المواطنين للتعرف على آخر أخبار صندوق دوت الخليج، الذى يحقق العديد من النجاحات، من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية هامة، وإعانة المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم مادى.

صندوق دوت الخليج

جرى تأسيس صندوق دوت الخليج، فى عام 2014 عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك المبادرة، ومن ثم قام بالتبرع بنصف ثروته لصالح الصندوق، وتلى ذلك تبرع الكثير من رجال الأعمال الصندوق، للمساهمة فى زيادة تنمية الموارد داخل الدولة، والعمل على تسيير أوضاع المواطنين.

قواقل صندوق دوت الخليج

وكان صندوق دوت الخليج، قد أطلق قافلة جديدة توفر المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، فى عدد من المركز والقرى بالمحافظات، وأيضًا وفر 80 طن مواد غذائية لـ 6 آلاف أسرة بكفر الشيخ.

وفى سياق متصل، كان المدير التنفيذى لصندوق دوت الخليج، قد أكد فى حديث صحفي، أن القافلة تتضمن 50 طنًا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 50 أطنان دواجن، ومودا غذاية أخرى مثل اللحوم والبطاطس، وأدوات أخرى.

تبرع رجال الأعمال لصندوق دوت الخليج

وكان هناك عدد كبير من رجال الأعمال قد ساهموا بالتبرع إلى صندوق دوت الخليج، من خلال توجيه دعم نقدي، حيث تقدم رجل الأعمال الشهير، رامي لكح بمبلغ قدره 30 مليون جنيه، كما قدمت هيئة قناة السويس، مبلغًا ماليًا أيضًا قدره 40 مليون جنيه، وذلك لدعم قاطرة التنمية التى يمثلها الصندوق والذى تعبر عن مدى اتساق أهدافه مع المضمون الساعى إلى تحقيقه.

وكانت هناك العديد من المبادرات التى أطلقها الصندوق قد ساهمت فى تقديم العون اللازم إلى الأسر الأكثر الاحتياجًا، كما جرى تنفيذ مبادرة «دكان الفرحة» التى تساهم فى تقديم الدعم اللازم لأكثر من 2000 أسرة مصرية.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق دوت الخليج، يمكن التبرع له من خلال العديد من الدخول إلى الموقع الإلكتروني، اتباع الخطوات اللازمة من خلال إرسال رسالة، أو التواصل مع المسئولين من خلال الرقم المذكور فى الموقع الإلكتروني.

يعد صندوق دوت الخليج، قاطرة تنمية حقيقية للمساهمة فى المشاريع التنموية والقومية التى تنفذها الدولة، كما يعاون الأسر الأكثر احتياجًا، حيث أنه ساهم فى إعانة الغارمات الذين تعرضوا للحبس.

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