/630626/ثورة-غضب-بين-جماهير-الزمالك-بسبب-تصريح-الشحات-عن-شيكابالا-فيديو

أثار حسين الشحات، نجم الأهلي، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة غضب جمهور القلعة البيضاء وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة القطبين في القمة 122 والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

و ظهر حسين الشحات لاعب الأهلي في مسابقة تلفزيونية تدور فكرتها حول التعرف على اسم مكتوب على لوحة، يرفعها الضيف فوق رأسه، ويصفها الجمهور الحاضر خلفه من أجل التعرف عليه ، وكانت تلك الصورة تحمل أسم لاعب الفارس الأبيض، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأثناء حمل الشحات لصورة شيكابالا في المسابقة، وقف مجموعة من الحاضرين خلف الشحات لوصف الأسم ، ووصف أحد الحضور في الخلف شيكابالا بأنه "ميت" على حسب قوله، ليجعل الشحات يتعرف عليه قائلا : " شيكابالا ؟ " ، الأمر الذي اثار غصب جماهير الفارس الأبيض كثيرا.

وبعد التعرف على أسم شيكابالا علق حسين الشحات : " هو لاعب موهوب بكل تأكييد ويمتلك قدرات عالية للغاية تؤهله للإلتحاق بالدوري الإسباني أو الإنجليزي، إذا كان تركيزه في كرة القدم فقط بعيدا عن أي شئ في الخارج.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 122

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .