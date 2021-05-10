/630619/سفاح-الجمالية-تأجيل-محاكمة-4-بتهمة-القتل-العمد-لـ10-يوليو

قامت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، بتأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، وذلك بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

وتم التأجيل لجلسة 10 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبو صافىي.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم.

وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

النيابة تسند تهمة القتل العمد

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه.

وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

سفاح الفيوم

وفي واقعة أخرى، كانت قد قررت نيابة أطسا بالفيوم، حبس السفاح قاتل زوجته وأبنائه الستة بقرية الغرق بحرى مركز إطسا، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بذبح زوجته وأبنائه الستة بالسكين، على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

كانت قرية الغرق التابعة لمركز أطسا بالفيوم، قد شهدت اليوم الجمعة، حادثة تقشعر الأبدان، عقب استيقاظ أهالى القرية على جريمة من أبشع الجرائم الإنسانية، بذبح زوجته و6 أبناء بينهم توأم يبلغ عمرهم 8 أشهر على يد الأب التي تجرد من كل معانى الإنسانية، الذي قام بقتلهم بآلة حادة سكين، ثم حاول إشعال النيران في مخبزة، ومحاولا شنق نفسه لكنه الأهالى ألحقت به ومنعته واتصلت بشرطة مركز أطسا وألقت القبض عليه .