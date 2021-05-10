/630620/حجم-تعاملات-مليون-جنيه-الداخلية-تضبط-تاجر-عملة-في-السوق-السوداء

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط تاجر عملة في السوق السوداء في حجم تعاملات بلغ مليون جنيهًا.

ضبط تاجر عملة في السوق السوداء

بينما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كل من حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة قنا، شقيقه يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

كما يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى.

مليون جنيه مصري

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى (1,000,000) مليون جنيه مصري، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس عاطل 4 أيام

فيما قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" بالمخالفة لأحكام القانون.

بينما تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد ورود معلومات عن قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة الانترنت بالعملة الأجنبية.

وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

لمزيد من الأخبار تابعنا على دوت الخليج