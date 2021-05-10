التنسيقية تصطحب السيدة الأمريكية في جولة بالمتحف المصري «صور»

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قامت السيدة الأمريكية جلوريا، بزيارة المتحف المصري اليوم برفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتضمن كلًا من شريف الرفاعى وسلمي الصرتي، وكان المتحف هو نقطة انطلاق الموكب الملكي لملوكنا العظماء، والذي شاهدته السيدة جلوريا مما جعلها حريصة علي زيارة المكان الذي خرج منه الملوك المصريون بعد أن تواجدوا به لعقود طويلة.

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم السيدة الأمريكية

وتستمرالتنسيقية بتحقيق حلم السيدة جلوريا في زيارة جميع المعالم السياحية بمصر، البلد الذي تمنت زيارته وجاءت إليه من الجانب الآخر للكرة الأرضية، وذلك من منطلق حرص التنسيقية علي معرفة العالم بعراقة مصر وكرم المصريين.

السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان تحقق حلمها بزيارة مصر

الجدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استقبلت السيدة الأمريكية جلوريا، فى مطار القاهرة، وذلك فى استجابة لحلمها بزيارة مصر.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، جولة للسيدة الأمريكية، رفقة عدد من الأعضاء، والتى تشمل زيارة إلى منطقة الأهرامات، وعدد من الأماكن الآثرية، مثل مدينة الأقصر.

ويبدوا من خلال الزيارة، رغبة كبيرة من السيدة الأمريكية على زيارة أكبر عدد من الأماكن فى مصر، وذلك رفقة أسرتها.