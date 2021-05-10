ماكينات سياسية وبرلمانية لاتهدأ .. نواب التنسيقية ينتشرون في ساحات الخدمات بالداخل..ويشتبكون مع القضايا الساخنة بالخارج

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حققت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معادلة صعبة في الشارع السياسي المصري، حيث تمكنت من ضخ قدر كبير من القيادات والكوادر التي أحدثت طفرة في ملفات عديدة، بين السياسة والاقتصاد وملفات الشأن الداخلي والخارجي، وهو ماظهر جلياً على مدار الأيام القليلة الماضية.

يرصد دوت الخليج في التقرير التالي، براعة كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الإلمام بمجموعة من أعقد وأصعب الملفات، التي يأتي الاهتمام بها وتطوير النقاش فيها، عائدا بالإيجاب وبشكل مباشر على المواطن المصري، فما بين الدفاع عن فلسطين وانتقاد سياسات إثيوبيا، مرورا بفتح ملفات الاقتصاد والبورصة، وصولا إلى القضايا الشائكة كالطلاق الشفهي، يجيد كوادر التنسيقية أداء أدوار متنوعة ذات ثقل سياسي وبرلماني.

حضور طاغي

تمكن كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من شغل الفراغ الهائل في السياسة المصرية، فإلى جانب قوى سياسية أخرى نشطة ومخلصة، يبرز دور نواب وأعضاء التنسيقية، لتحريك المياة الراكدة في ملفات متنوعة، لايعوزهم المعلومات ولاينقصهم الدراية والإلمام بما يتحدثون فيه عن خلفيات علمية وخبرات عملية واسعة.

عانت السياسة المصرية فترة طويلة، من غياب الوجوه الشابة، القادرة على مجاراة الشأن العام في الداخل والخارج، بهذا الدأب وتكثيف النشاط، الأمر الذي انعكس على الأداء بشكل ملموس وواضح في القضايا الجماهيرية، وإحداث انتعاشة واضحة في المشروعات التنموية والقضايا التي يتم مناقشتها في المجلس، والجهود الخارقة التي يبذلونها مع الأهالي خارج المجلس.

ملف الاقتصاد

قام وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة البورصة المصرية اليوم لافتتاح جلسة التداول وتم النقاش مع رئيس البورصة فى اهم القضايا، وعقب افتتاح جلسة التداول انتقل الوفد إلى قاعة الاجتماعات وبدء رئيس البورصة بعرض الأنشطة والإنجازات خلال الفترة الماضية ووضح التحديات التى تواجه البورصة المصرية.

واشارت النائبة مارسيل سمير إلى قواعد الشركات الصغيرة وضرورة الربط مع جهاز المشروعات واستفسرت حنان وجدى عن إجراءات السوق والتعامل وشركات السمسرة، وقال النائب محمد عزمى عضو التنسيقية أن بورصة النيل ومستقبل الشركات المتوسطة والصغيرة وإضافة أنشطة جديدة إلى السوق امر هام فى هذه المرحلة، وتحدث أحمد قناوى عن التشريعات والقواعد المنظمة للتداول والعمل بالبورصة وما هى التعديلات المقترحة وتساءل ابراهيم رمضان عن نتائج الحملات الدعائية للاستثمار فى البورصة.

قضية فلسطين

قال النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "بالأمس اثلج مجلس النواب صدورنا بالبيان الذى ألقاه رئيس المجلس بالجلسة والذى عبر فيه عما يجول في مشاعرنا عن المواجهة"، وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "كلنا مؤيدون للبيان ونؤكد أن هذه القضية الفلسطنية هى القضية الأم ونسعى دائما لمواصلة الكفاح لدعم الشعب الفلسطينى والإجراءات الدولية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم والانتهاكات للقانون الدولى".

وأضاف: "ستظل القضية محل متابعة من مجلس النواب وفى قلوبنا واعناقنا وفوق رؤوسنا، وسنستمر في دفع الشعب الفلسطينى لمواصله كفاحه واسترداد حقوقه ونشر فضائح الاعتداءالغاشم الإسرائيلى"، مضيفا: "سنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وفضح جرائم الاحتلال".

الطلاق الشفهي

أكد النائب طارق الخولى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية الطلاق الشفهى لابد من مواجهتها بشكل حاسم، وأنه سيعد مشروع قانون ويتقدم به لمجلس النواب لمعالجة هذه المسألة.

جاء ذلك خلال الصالون الرمضانى الثانى، الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء السبت، حول الجدل الذي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

وقال النائب طارق الخولى: "الدراما المصرية هي جزء من قوتنا الناعمة ليست على المستوى الإقليمى، بل على المستوى العربى والدولى، وجزء من مسائل جدلية كبيرة على مدار تاريخنا، ونتذكر أفلام تسببت في تعديلات تشريعية، وكان هناك على مدار التاريخ الفني المصري الكثير من القضايا التي تم إثارتها والتعامل معها تشريعيا وفقهيا، فالفن له تأثير كبير جدا في وجدان الشعب المصرى، وفى وجدان المسئولين والمشرع".

واستطرد: "مسلسل لعبة نيوتن أثار مسألة تثير جدل وتؤرق المجتمع، واقترب من هذه المسألة التى تمثل مواجهة وشجاعة المواجهة، مثل قضية الطلاق الشفهى، قضايا تمثل أرق للمجتمع، وفى حاجة للقضاء على هذه الفوضى ومواجهة فقهية وتشريعية، لمثل هذه القضايا، الرسول عليه الصلاة والسلام، قال، رفقا بالقوارير، ومنها مسألة توثيق الطلاق، وهناك حالة من التمييز ضد المرأة في هذه المسألة، وبالتالي لابد من مواجهتها تشريعيا".

وتابع: "قياسا على ما تناوله الشيخ خالد الجندى، في مسألة أن كثير من الأمور تتجاهل تطور الزمان، الإسلام والقرآن جاء لكل العصور، وفى كل عصر نجدد ونراجع، لنصل ما يتوافق مع قواعد عصرنا، مع الالتزام بالقواعد والثوابت في العقيدة، ولابد أن نجدد وننظر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أثار هذه المسألة في 2017، خاصة في ظل تزايد معدلات الطلاق، وعندما تثار ندخل في جدل ودوامة النية، وحاليا الكثير من الرجال يلقى يمين الطلاق على زوجته، كثيرا".

استضافة كريمة

حققت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحلم للسيدة الأمريكية جلوريا فيتال، التى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته وبالفعل نجح فى توفير نفقات الرحلة، وزارت الأهرامات المصرية بمرافقة عضوى التنسيقية ناريمان خالد وحازم هلال.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتى أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها فى زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهى وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحى متكامل يليق بحلم هذه السيدة التى تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة على إخلاصه لوالدته وعمله على تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية على تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم على مدار رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها فى جميع الأماكن السياحية التى تتمنى أن تراها.

تعنت إثيوبيا

ناشد النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيبقية شباب الأحزاب والسياسيين السلطات المصرية التدخل بشكل سريع لحل أزمة دير السلطان بالقدس التابع للكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

وتابع أن الدولة المصرية تابعت بقلق بشقيها الرسمى والشعبى محاولة الرهبان المسلحين الإثيوبيين الهجوم على دير السلطان الذى يتبع الكنيسة المصرية، وانتقد قيام بعض الإثيوبين باقتحام دير السلطة المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس".

وأكد أن الاثيوبين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبي علىها مما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك فى محاولة لطمس الهوية المصرية فى الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.

وأشار إلى أن صدام وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلى، لافتا إلى أن هناك وثائق عديدة تؤكد احقية الدولة المصرية فى الدير، مشددا على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفض جميع الممارسات الإثيوبية، التى تمت داخل الديرالتابع للكنيسة الأرثوذكسية.

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