تامر عبد الحميد لـ دوت الخليج:لا أؤيد فكرة تعيين حكام مصرين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

/630623/تامر-عبد-الحميد-لـ-تحيا-مصرلا-أؤيد-فكرة-تعيين-حكام-مصرين-لمباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك

تفام اليوم الأحد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، اليوم الأثنين.

وأكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن المباراة من الصعب تتوقع نتيجة المباراة، وأنه ضد التحكيم المصري. وقال تامر عبد الحميد لـ دوت الخليج:”أن من الصعب تتوقع نتيجة مباراة القمة، بينما أنا لا أؤيد فكرة تعين حكام مصرين بأستثناء أمين عمر لأنه له سجل جيد في المواجهات التي خاضها”. هشام يكن: «كارتيرون جبان وموسيماني أصيع منه» وعن التشكيل المتوقع لمباراة القمةبين الأهلي والزمالك: التشكيل المتوقع للزمالك: في حراسة المرمي: محمد عواد خط الدفاع:حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء،محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، وشيكابالا، أشرف بن شرقي. خط الهجوم:يوسف أوباما، حميد أحداد. تشكيل الأهلي المتوقع: في حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع:بدربانون، رامي رابيعة، أيمن أشرف، محمد هاني. خط السوط:عمرو السولية،أليوديانج، مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر. خط الهجوم:محمد شريف،مروان محسن. ويسعي الفريقين لحصد الثلاث نقاط والأقتراب إلي التتوج ببطولة الدوري الممتاز، ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري المصري برصيد 44 نقطة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري. وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي . قائمة الأهلي وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا. لمزيد من الأخبار تابعنا على دوت الخليج

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