/630625/احمد-كشرى-لتحيا-مصر-كارتيرون-الأفضل-وحسين-الشحات-من-العناصر-المؤثرة-في-الأهلى

يستعد قطبي كرة القدم المصرية مساء اليوم الإثنين لمواجهة نارية يحتضنها إستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.

صرح أحمد كشرى نجم منتخب مصر والنادى الأهلى الأسبق لتحيا مصر : “ كارتيرون أفضل من موسيمانى ، واى خسارة لأى مدير فنى لا تقلل منه لانه تلقي الهزيمة من نادى كبير واصل كشرى حديثه قائلا: “ مباريات القمة لا يمكن الحكم على الفريق من الحالة الفنية قبل المباراة ، ولكن بيبان في الملعب “ .

وأرف احمد كشرى : “ من الأوراق الرابحة في النادى الأهلى وأهم اللاعيبة هما قفشة ومحمد شريف ، وحسين الشحات هيأثر بشكل كبير جدا في المباراة بشكل إيجابي ودايما بيتألق في المباريات الكبيرة “ .

واصل كشرى حديثه : “ غياب جنش وأبو جبل من حراسة مرمى الزمالك غيرمؤثر لأن عواد جون كبير جدا ، وهيبقي ليه دور كبير جدا “ وأردف :” خسارة الأهلى بتضعف حظوظه في الدورى .

قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.