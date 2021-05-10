سؤال برلمانى عاجل لوزيرة الصحة حول دعم ألبان الأطفال



جدة - نرمين السيد - وأشارت النائبة، إلى أن فى ضوء البحث داخل بنود موازنة العامين الماليين الحالى والقادم، نجد أن ما تم تخصيصه لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال قد زاد فى موازنة العام الجارى من مليار و532 مليون جنيه سنة 2020 - 2019 إلى مليارين 646 مليون فى موازنة 2020 - 2021.



كما أنها طرحت فى نص السؤال عدة أسئلة وهى:

1- ما هى أسباب زيادة الدعم المخصص لألبان الأطفال المدعمة فى العامين الماليين الحالى والقادم مقارنة بالأعوام السابقة؟ وما هو حجم المستفيدين من هذا الدعم؟

2- ما هى اصناف الالبان المدعمة من الموازنه ؟ و كم يبلغ حجم التعاقدات من كل صنف ألبان وحجم الدعم المخخص له؟