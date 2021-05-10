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جدة - نرمين السيد - وأشارت النائبة، إلى أن فى ضوء البحث داخل بنود موازنة العامين الماليين الحالى والقادم، نجد أن ما تم تخصيصه لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال قد زاد فى موازنة العام الجارى من مليار و532 مليون جنيه سنة 2020 - 2019 إلى مليارين 646 مليون فى موازنة 2020 - 2021.
كما أنها طرحت فى نص السؤال عدة أسئلة وهى:
1- ما هى أسباب زيادة الدعم المخصص لألبان الأطفال المدعمة فى العامين الماليين الحالى والقادم مقارنة بالأعوام السابقة؟ وما هو حجم المستفيدين من هذا الدعم؟
2- ما هى اصناف الالبان المدعمة من الموازنه ؟ و كم يبلغ حجم التعاقدات من كل صنف ألبان وحجم الدعم المخخص له؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سؤال برلمانى عاجل لوزيرة الصحة حول دعم ألبان الأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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