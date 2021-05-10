للمحافظات وأبناء الشهداء.. منح دراسية بالجامعة اليابانية ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الاثنين، عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة، لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمى والرياضى والتربوى.





وقال رئيس الجامعة، فى بيان، إن برنامج المنح يهدف لإعداد جيل من الخريجين يكونوا قدوة وقادة للمجتمع فى المستقبل من خلال تقديم أعلى مستويات التعليم، وكوادر علمية تشارك فى مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح أن برنامج المنح يتضمن منح للتفوق الأكاديمى للطلاب المتفوقين دراسيا في مرحلة الثانوية العامة، تحسب بناءً على نسبة متساوية "50% : 50%" من مجموع الطالب فى الثانوية العامة المصرية - دون الشهادات المناظرة- ودرجات امتحان القبول بالجامعة على ألا يقل هذا المتوسط عن 90 %.

وأشار إلى أن منح التفوق الأكاديمى تتضمن أيضا منح للمحافظات إذ يمنح أعلى طالبان فى متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة من كل محافظة من محافظات مصر منحة تفوق تساوى الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية "غير شاملة الإقامة والتغذية".

وأضاف الجوهرى أن الجامعة تقدم خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتى الوادى الجديد وشمال سيناء، فضلا عن منح الطلاب المتفوقين نسب تخفيض على المصاريف الدراسية.

وكشف رئيس الجامعة المصرية اليابانية عن منح مخصصة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، إذ يحصلون على إعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.