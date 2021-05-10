فيديو.. حياة كريمة تفاجئ السيدة عزة بماكينة خياطة

جدة - نرمين السيد - وقالت عزة، إن لديها 4 أبناء هم "منى ورحمة وجنا وإسلام"، وإن زوجها ظل 6 سنوات مريضا بالكلى وتوفى بفيروس كورونا، مضيفًا: "سابلى 4 أولاد ومكنش بيشتغل عشان مرضه، وأنا كنت بشتغل فى مستشفى وحاليا تركت المستشفى".

وأوضحت أنها تريد أن تعمل أى عمل حلال حتى لا تمد يدها لأحد، متابعة: "عايزه ولادى يتعلموا أحسن من الشارع، وعايزه أكون خياطة كويسة لأنى اتعملت الخياطة فى جمعية، والحمد لله أى حاجة بتعلمها على طول، وأنا طالبة الستر بس، وولادى يطلعوا أحسن ناس".

لتحقق مؤسسة حياة كريمة حلم السيدة "عزة" بتوفير ماكينة خياطة جديدة لها وأقمشة، لتبكى السيدة "عزة" من الفرحة بعد مفاجأة حياة كريمة لها.