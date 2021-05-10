جدة - نرمين السيد - وقالت عزة، إن لديها 4 أبناء هم "منى ورحمة وجنا وإسلام"، وإن زوجها ظل 6 سنوات مريضا بالكلى وتوفى بفيروس كورونا، مضيفًا: "سابلى 4 أولاد ومكنش بيشتغل عشان مرضه، وأنا كنت بشتغل فى مستشفى وحاليا تركت المستشفى".
وأوضحت أنها تريد أن تعمل أى عمل حلال حتى لا تمد يدها لأحد، متابعة: "عايزه ولادى يتعلموا أحسن من الشارع، وعايزه أكون خياطة كويسة لأنى اتعملت الخياطة فى جمعية، والحمد لله أى حاجة بتعلمها على طول، وأنا طالبة الستر بس، وولادى يطلعوا أحسن ناس".
لتحقق مؤسسة حياة كريمة حلم السيدة "عزة" بتوفير ماكينة خياطة جديدة لها وأقمشة، لتبكى السيدة "عزة" من الفرحة بعد مفاجأة حياة كريمة لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. حياة كريمة تفاجئ السيدة عزة بماكينة خياطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.