دقيقة رمضانية.. حكم الجمع بين صيام الـ6 من شوال وأيام قضاء رمضان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، خلال برنامج "دقيقة رمضانية"، عبر موقع "دوت الخليج"، إن كثير من الأشخاص يتساءلون عن إمكانية الجمع بين قضاء صيام أيام من رمضان والـ 6 أيام من شوال.





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