وزير الخارجية يؤكد للمبعوث الأممى مسؤولية إسرائيل فى تأمين الوضع بالقدس

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من تور وينسلاند المبعوث الأممى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، الذى أكد حرصه على إجراء الاتصال قُبيل مشاركته فى جلسة مشاورات لمجلس الأمن تتناول التطورات الخطيرة فى القدس والأراضى الفلسطينية.





وأطلع المبعوث الأممى وزير الخارجية على اتصالاته مع الجانب الإسرائيلى لضبط الوضع فى القدس وفى المسجد الأقصى والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم الدينية فى المسجد بحرية فى هذه الأيام المباركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسجد والمقدسات فى المدينة. وأكد شكرى، للمبعوث الأممى مسؤولية الحكومة الإسرائيلية فى تأمين الوضع فى القدس وعدم خروجه عن السيطرة، كما عرض وزير الخارجية الاتصالات المكثفة التى تُجريها مصر، وموقفها الرافض للممارسات الموجهة للمصلين والذى تم إبلاغه للجانب الإسرائيلى، فضلاً عن التحركات العربية والإعداد للاجتماع الوزارى لمجلس الجامعة العربية غدًا.

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