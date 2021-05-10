وزير الخارجية يحمل رئيس بعثة مصر فى رام الله رسالة دعم للأشقاء الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - عقد سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الوزارة مع السفير طارق طايل، رئيس بعثة مصر فى رام الله، واستمع لتقرير منه عن آخر التطورات فى مدينة القدس، سواء المتعلقة باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى أو بأحداث حى الشيخ جراح.





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