التعليم العالى: توقيع إعلان نوايا بين مصر وروسيا لعام التبادل الإنسانى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول توقيع السفارة المصرية فى روسيا على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى 2021/2022.





وأشار التقرير إلى أن توقيع إعلان النوايا جاء فى ظل العلاقات التاريخية التى تجمع بين القاهرة وموسكو، والتى شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أثناء القمة المصرية الروسية بمدينة سوتشى الروسية فى أكتوبر عام 2018، على وثيقة إعداد لعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى.

وأوضح الدكتور أشرف العزازى أن الحدث الأول من الفاعليات سيتم فى 19 مايو هذا العام بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة فى إطار معرض (اجمل بلد)، على أن يتم عرض الفلكلور الروسى بواسطة فرقة (بيروزكا) بمدينة سانت بطرسبرج، فى دار الأوبرا المصرية؛ لتقديم عروضًا استعراضية على مدار ثلاثة أيام، خلال يونيو المقبل.

وأضاف التقرير أن السفارة المصرية فى روسيا قامت بتوقيع إعلان النوايا للبدء فى عام التبادل الإنسانى، بحضور كل من السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا، والسيدة أوليجا ياريلوفا نائبة وزيرة الثقافة الروسية، والدكتور محمد السرجانى الملحق الثقافى ومدير مكتب البعثة التعليمية بدولة روسيا، وذلك نيابة عن حكومتى مصر وروسيا.

ومن جانبه، أكد السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا، أن عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا يعد حدثًا شاملًا وفريدًا فى تاريخ الدولتين، مشيرا إلى قيام البلدين بإعداد خطة عمل متكاملة وجاهزة لإقامة الفاعليات التى ستجرى خلال العام، موضحا أن تدشين هذا العام يمثل مؤشرًا جديدًا وإضافيًا على استمرار تنامى العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائى على مدار السنوات القليلة الماضية.

ومن جانبها، أعربت السيدة أوليجا ياريلوفا أن إعلان نوايا التعاون بين وزارة الثقافة فى الاتحاد الروسى والوزارات المعنية فى جمهوية مصر العربية فى عقد عام التعاون الإنسانى بين مصر وروسيا فى عام 2021، أدى إلى رفع الاتصالات السياسية على أعلى مستوى بين البلدين، وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل وتوسيع نطاق الحوار العام حول قضايا الإنسانية والقضايا الثقافية فى ظل جدول أعمال التنمية الحديثة، مشيرةً إلى أنها ستزور مصر برئاسة وفد من الوزارات المختلفة المعنية الروسية لافتتاح فعاليات العام وإجراء لقاءات تبادلية مع الوزارات المختلفة المصرية؛ لبحث ومناقشة وتبادل الموضوعات ليصبح عام التبادل الإنسانى 2021 امتدادًا لجسور التواصل بين البلدين فى المستقبل.

وأكد الدكتور محمد السرجانى الملحق الثقافى فى روسيا، أن مصر بصدد إعداد أكثر من مائة فاعلية وأنشطة مختلفة، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية لإحياء هذا العام، لاسيما وأن نقل الثقافة بين البلدين يعتبر رسالة واضحة ومعبرة عن عمق العلاقات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الروسية لتحديد أماكن وتواريخ إقامة هذه الفاعليات، منوهًا إلى أنه سيتم نشر الثقافة المصرية خلال تلك الفاعليات فى جميع أنحاء روسيا، ليتعرف الشعب الروسى على الثقافة المصرية.