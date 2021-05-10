تركت المنزل لخلافات أسرية.. عودة طبيبة سوهاج المختفية

عادت الطبيبة المختفية بسوهاج بعد قيام أسرتها بتحرير محضراً باختفاءها، وكذبت عودتها ما تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعى متضمناً تعليقاً زُعم خلاله اختفاء "طبيبة علاج طبيعى بإحدى المستشفيات بسوهاج" والسابق قيام والدها بتحرير محضر بغيابها عن المنزل دون اتهام أحد فى ذلك.
تم تحديد مكان المتغيبة المذكورة وتسليمها لأهليتها واعترفت بترك المنزل بمحض إرادتها لتصاعد الخلافات مع أسرتها.
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