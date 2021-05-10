مواعيد صلاة عيد الفطر بجميع محافظات مصر

صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر، ننتظر قدوم عيد الفطر المبارك بعد يومين من الآن ونودع شهر رمضان هذا العام، ويأتي عيد الفطر بفرحة كبيرة عارمة لا نمل منها أبدًا كل عام سواء كنا كبارًا أو صغارًا ومن أفضل مظاهر عيد الفطر هي صلاة العيد التي نرى بها أصدقائنا وأحبائنا ولهذا هناك الكثير من البحث عن موعد صلاة عيد الفطر بمصر بجميع المحافظات وهذا ما سنقدم لكم.

موعد صلاة العيد بمصر

وفقًا لمعهد البحوث الفلكية فإن الحسابات الفلكية التي تمت تفيد بأن صلاة العيد بمحافظات مصر ستكون كالتالي:

صلاة عيد الفطر بالقاهرة في الخامسة وثماني وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بالجيزة في الخامسة وثماني وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر ببور سعيد بتمام الخامسة وواحد وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بالإسكندرية بتمام الخامسة وواحدة وثلاثين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بالسويس بتمام الخامسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بالمنصورة بتمام الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بشبين الكوم بتمام الخامسة وثماني وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر ببنها بتمام الخامسة وسبع وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بالزقازيق بتمام الخامسة وست وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بالإسماعيلية بتمام الخامسة واثنان وعشرين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في الفيوم بتمام الخامسة وواحد وثلاثين دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في سوهاج بتمام الخامسة واثنان وثلاثون دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر في أسوان بتمام الخامسة واثنان وثلاثون دقيقة صباحًا.

صلاة عيد الفطر بقنا بتمام الخامسة وتسع وعشرين دقيقة صباحًا.

موعد عيد الفطر بمصر

بمشيئة الله سيتم الإطلاع على هلال شهر شوال غدًا الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من رمضان والموافق الحادي عشر من مايو، وعلى أساس ذلك سيتم تحديد موعد عيد الفطر بشكل رسمي فهو بمشيئة الله في الثالث عشر من شهر مايو والتأكيد بشكل رسمي برؤية خلال شهر شوال غدًا، كما وحتى الآن القرار الصادر أنه مسموح بإقامة صلاة عيد العيد نعم مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين وكل عام وأمة المسلمين بخير.