يقترب موعد عيد الفطر المبارك، والذى يأتى يوم الخميس المقبل، حيث يحتفل فيه المسلمين فى جميع البلدان العربية، بعد صيام كامل لشهر رمضان الكريم. ويتطلع الكثير من المواطنين التطلع إلى الرسائل المناسبة التى قد توجه إلى الأصدقاء والأقارب بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تغزر الرسائل النصية التى تعبر عن مدى امتنان وقرب الناس بعضهم من بعض.

عيد الفطر المبارك.. مناسبة تُسعد المسلمين فى جميع الوطن العربي

ويعد عيد الفطر المبارك، هو اليوم الأول من شهر شوال الذى يفطر فيه المسلمون محتفلين باتمام عبادة الصيام.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قد أعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتى ستكون مدتها 5 أيام متعاقبة، بدءًا من يوم الخميس المقبل.

إعلان موعد عيد الفطر

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت فى وقت سابق موقع عيد الفطر المبارك، وفقًا للرؤية التى تمت وقدمها الشيخ شوقى علام، حيث أكد أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، والخميس أول أيام عيد الفطر.

ويقدم المسلمين حول العالم العديد من العبارات التى تعبر عن مدى سعادتهم بحلول عيد الفطر المبارك، والذى يظهر فيه تعبيرات البهجة والسرور.

يسعى الكثير من المواطنين خلال الفترة المقبلة الاستعداد لعيد الفطر المبارك، حيث يمارسون عدد من العادات الموسمية التى تعبر عن بهجة وسرور نتيجة اقتراب العيد. العديد من الممارسات المقدسة التى يحرص على تقديمها المسلمين والتى يأتى فى مقدمتها الزيارات المتبادلة بين الأقارب وتقديم عبارات التواد والمحبة بينهم، بتلك المناسبة السعيدة.

وهنئت القيادة السياسين المصرين والمواطنين فى العالم العربي بتلك المناسبة السعيدة، التى تدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وكانت الدولة المصرية قد أقرت العديد من الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومنها ما يتعلق بحظر صلاة العيد فى الأماكن المفتوحة والواسعة، والتصدى للمخالفين للاجراءات الاحترازية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين فى مصر.

تحتفل الأسرة المصرية بتلك المناسبة السارة التى تٌدخل البهجة والسرور إلى النفوس، ويمكن تقديم الرسائل بطريقة إلكترونية تجنبًا التواصل المباشر والتى يسبب تعارض مع السلامة الصحية، ولذا لابد من الالتزام بالاجراءات الصحية اللازمة.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك في مصر

يقدم دوت الخليج رسائل تهنئة بعيد الفطر..2021- 1442

* أهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير

* أصدقائي أحبائي أقاربي، نودع الشهر الكريم ونستقبل عيد الفطر السعيد، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله عليكم بالمحبة والسلام، كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية

* بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أتقدم لكم أيها الأصدقاء وللأمتين العربية والإسلامية، بأجمل التهاني، وأدعو الله أن يغفر لكم وأن يعاد علينا ونحن بعزة ونصر

* إلى كل الأصدقاء والأحبة، أتقدم لكم بأحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير وسلام، وأن يعود علينا العام القادم، وقد تحرر أسرانا ونجي مرضانا.. وأزيلت الغمة والوبا