/630624/جالاتا-سراي-يعلن--قائمة-الفريق-لمواجهة-دينزلي-سبور-وتواجد-مصطفي-محمد

تواجد مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي في قائمة مباراة الفريق لمواجهة دينيزلي سبور غدا الثلاثاء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.

على الرغم أن المهاجم المصري أصيب أمام بشكتاش يوم السبت الماضي، وفاز جالاتا سراي بنتيجة 3/1 على حساب بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي، وشارك مصطفى محمد بديلاً، ولكنه تعرض للإصابة قبل نهاية اللقاء.

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عام واحد، بينما يرغب في تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ويستعد فريق جالاتا سراي لمباراة المقبلة أمام فريق دينزلي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الثلاثاء.

وقد شارك مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد بديلا للنجم الكولومبي رادميل فالكاو في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وبعد الدقيقة 90 تعرض مصطفى محمد لاصابة قوية خرج على اثرها من ملعب المباراة محمولا على نقالة.

سجل أهداف جالاتا سراي كل من ريان بابل ورادميل فالكاو أوردا توران في الدقائثق 11 و46 76، فيما سجل بشكتاش هدفه الوحيد عبر الجزائري رشيد غزال في الدقيقة 42.