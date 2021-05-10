/630628/عمرو-سلامة-عن-مسلسل الاختيار2-كل-يوم-وجع-قلب

أعرب المخرج هاني سلامة، عن غضبه وحزنه من مشاهد اغتيال ضباط الشرطة والعساكر الذي يعرضها مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز، لافتًا إلى صعوبة تلك المشاهد على أهالي الشهداء.

دوت الخليج يرصد تعليق المخرج عمرو سلامة على مسلسل الاختيار 2 بعد عرض العديد من مشاهد استشهاد أبطال في الشرطة المصرية على يد الإرهابين.

كتب هاني سلامة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ناعيًا أهالي شهداء الشرطة: " مسلسل الاختيار، بجد كل يوم وجع قلب، كمية الشهداء مفجع وطرق قتلهم المليئة بالغدر تسبب شعور بالغضب والقهر، العزاء لكل عائلات الضباط والعساكر اللي أكيد المسلسل أصعب عليهم ميت مرة".

أبرز أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27

شهدت الحلقة حادثين مريرين في تاريخ الشرطة المصرية، أولهم تفجير مسجد الاستقامة بالجيزة على يد الجماعات الارهابية، وعقب حدوث ذلك الانفجار عمل يوسف الرفاعي ورامي هلال على تفريغ الكاميرات المحاوطة لمكان الحادث، واستطاعوا من خلالها معرفة المتسبب في الحادث ورصد مكانه.

الحادث الثاني هو حادث الدرب الأحمر والذي استشهد فيه أحد أهم أبطال الشرطة المصرية العقيد رامي هلال، فبعد أن حدد رامي وزكريا مكان "الحسن عبد الله" المتسبب في إنفجار مسجد الاستقامة، ذهبا للقبض عليه بالدرب الأحمر، ولكن بعد محاصرته استطاع الحسن تفجير نفسه من خلال عبوات ناسفة موجوده بحوزته، فأدى إلى استشهاد المقدم رامي هلال و معاون أمن محمد خالد و أمين شرطة محمود أبو اليزيد.

أبطال مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبدالغني ورياض الخولي وماجد الكدواني ومحمد علاء وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج، أحمد داش، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، ماجد الكدواني، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

ويتخطي عرض المسلسل القنوات المصرية ليصل إلى عرضها على قنوات عربيه منها قناة أبو ظبي في الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساءً، والإعادة 7 صباحًا و3 مساءً.