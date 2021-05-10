/630629/شيشة-وبدون-كمامة-تحرير-مئات-المحاضر-في-القليوبية-والوادي-الجديد

أوضح محافظ القليوبية، أنه تم تحرير 226 مخالفة للأفراد والمنشآت في جميع مدن وأحياء المحافظة، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

غلق 12 مقهى

كما تم ضبط 151 شيشة، وغلق 12 مقهى وتحرير 23 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

ضبط 875 شيشة

وأسفرت الحملات على مدار الأربعة أيام الماضية عن ضبط 875 شيشة وتحرير 976 محضر عدم ارتداء كمامة، وتحرير 183 محضر مخالفة لقرارات الغلق وغلق 95 مقهى اعتبارا من يوم الخميس الماضي.

وبذلك يصبح إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافة مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى أمس الأحد عن ضبط 6472 شيشة وتحرير 4429 محضر عدم ارتداء كمامة و485 محضر مخالفة قرارات الغلق وغلق 528 مقهى مخالفة.

إعدام أغذية فاسدة فى الوادي الجديد

بينما تمكن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، من ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة مكبرة على الأسواق بمركز باريس.

وانتهت الحملة من إعدام كميات من حلوى "بسبوسة"، منتهية الصلاحية وكميه من الخميرة الفورية وكميه من حلوى السمسمية، وجرى إعدام بعض الخضروات غير الصالحة للاستخدام، كما جرى الإعدام بمعرفة مديرية الشئون الصحية.

تنفيذ حملة مشتركة

بينما قال المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إنه جرى تنفيذ حملة مشتركة بين المكتب الإقليمي لحماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس وادارات التموين والطب البيطري والشئون الصحية بباريس في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

محاضر عدم نظافة

وأكد صلاح، ضبط عدة مخالفات تضمنت تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن اسعار للمحال التجارية وتحرير 10 محاضر ما بين شهادات صحية منتهه لبعض العاملين وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين كما جرى تحرير 3 محاضر أيضاً عدم نظافة عامه لبعض المخابز.