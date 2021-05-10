/630630/هشام-حنفي-الشناوي-رقم-واحد-في-الأهلي-والزمالك-هيتسرع-في-مباراة-اليوم

أكد هشام حنفي لاعب الاهلي لسابق ولاعب المنتخب الأسبق في تصريح خاص لـ دوت الخليج، علي أهمية مباراة القمة اليوم والضغط الذي يتوالي علي لاعبي النادي الأهلي في هذ الموسم، وتنطلق صافرة بداية مباراة القمة 122 اليوم في التاسعة مساء.

قال: " المباراة اليوم ستكون صعبة علي الفريقين، في لقاء تحديد مصيري بهذا الموسم بالدوري، والفريقين يحتاجون للفوز".

وواصل: " الأهلي عاني في بداية الموسم وده برضو ضغط علي لاعبي الأهلي في هذا الموسم، ونتيجة اليوم ستؤثر علي علي الفريقين في صدارة الدوري".

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وزاد: " الزمالك في لقاء اليوم سيضغط من البداية وسيكون ذلك جيد للأهلي، وهيعرف يستغل ده في النتيجة لصالح المارد الأحمر".

وأضاف: " وأعتقد أن نتيجة مباراة اليوم سيكون فيها العديد من المفاجأت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك وخاصتاً في خطة الفريق".

وأختتم: " وعن أخطاء محمد الشناوي في الفترة السابقة لايمكن أن نحكم عليه في ظروف مثل كده، وعلي لطفي كانت معاه ظروف مباراة مش أكتر والشناوي لسه رقم واحد في الاهلي".

ويري هشام حنفي لاعب الأهلي السابق تشكيل الأهلي المتوقع والذي سيبدأ به موسيماني في مباراة القمة اليوم:

تشكيل الأهلي المتوقع:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف .

في خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر .

في خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات .

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي