/630633/محمود-حسين-الـ-300-مليون-المجمدة--كانت-ستساهم-فى-حل-مشاكل-مراكز-الشباب-صور

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين حالة من الشد والجذب بين مسئولي وزارة الشباب والرياضة من جهة، ووزارة التخطيط من جهة أخرى، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح وزارة الشباب.

نادي القناطر الخيرية

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الاحاطة المقدم من النائب درويش مرعي بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية والذي تم تسليمه منذ عام 2018 .

مشروعات الشباب والرياضة

وكشف مصطفي عبدالمعين، مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط، أن الوزارة وفرت جميع المبالغ المطلوبة لصالح وزارة الشباب، ولكنها هي من تتأخر في مد الوزارة بالمشروعات التي ستنفذها، لافتا الي ان وزارة الشباب لديها 300 مليون مجمدة لدى " التخطيط" لم يتم صرفها حتي الآن بسبب عدم تقديم مشروعات يتم تنفيذها.

واعترض اشرف أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، علي حديث ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهود كبيرة من اجل تحقيق مصالح الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أشرف أشرف، عضو مجلس النواب، أن الوزراة قامت بتلبية جميع مطالب وزارة التخطيط، للحصول علي الموازنة الجديدة التي تقدر بمليار و300 مليون جنيه، وتحتوي تلك الموازنة علي كل المشروعات المطلوبة في مختلف المحافظات ، وتتضمن المكونات الـ 9 التي اشترطتها وزارة التخطيط لصرف الاموال.

للحصول مرة اخري علي مبلغ ال300 مليون خاصة أن الوزارة اقامت مشروعات تتجاوز ال200 ، ولكن التخطيط تشترط وجود مستخلصات أولا.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان حديث مسئولي وزارتي التخطيط والشباب، يمثل كلام خطير جدا بسبب تجميد انفاق مبلغ ال300 مليون، حيث كان سيساهم ذلك المبلغ في حل العديد من مشاكل مراكز الشباب، لافتا الي أن اللجنة ستفتح ذلك الملف باستفاضة بعد عودة اللجنة للعمل عقب اجازة عيد الفطر .

خطة العام المالي الجديد

من جانبه طالب الدكتور النائب خالد بدوي ، عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين ، مسئولي وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بخريطة متكاملة عن جنيه مراكز للشباب التي توقفت اعمال الانشاءات بها،فضلا عن مد اللجنة بخطة العام المالي الجديد .

من جانبه قال النانب دوريش مرعي ، مقدم طلب الاحاطة انه نائب منذ 25 عاما ومنذ تلك الفترة وهناك العديد من المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب ولا زالت تعاني منها حاليا ، مطالبا وزارة الشباب بضرورة الانتهاء من منشأت نادي القناطر .

وفي السياق ذاته قال النائب اسامة عبدالعاطي، عضو اللجنة ان هناك حالة احباط لدي النواب، بسبب تأخر استكمال الاعمال بمراكز الشباب، لافتا الي ان عدد من نواب البرلمان لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات في الدورة الماضية بسبب عدم تلبية وزارة الشباب متطلباتهم .

وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب علي حديث النائب اسامة عبدالعاطي قائلا :" متفاءل بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب وقدرته علي مساعدة النواب " وتابع :" مصرين ان ينجح امام دوائرهم الانتخابية ولن نترك أي مشروع يتم البدء فيه الا بتوقيت زمني للانتهاء منه ".

من جانبه طالب النائب طارق سيد ، وزارة الشباب بعدم ادراج مشروعات لمراكز الشباب بدون وجود موازنة لها وذلك حتي لا تتكرر نفس المشاكل الحالية .