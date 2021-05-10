رامي رضوان يهاجم المواقع الإخبارية بسبب سمير غانم..الحالة حرجة

/630634/رامي-رضوان-يهاجم-المواقع-الإخبارية-بسبب-سمير-غانمالحالة-حرجة

انتشرت العديد من الأنباء منذ ساعات قليلة تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودخوله في غيبوبة، ما أثار ضيق الإعلامي رامي رضوان وقرر الخروج عن صمته ليهاجم تلك المواقع لنشرها أخبار غير صحيحة دون التأكد من مصدرها الصحيح.

دوت الخليج يرصد مهاجمة الإعلامي رامي رضوان للمواقع الإخبارية، فضلًا عن تطورات الحالة الصحية لسمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

كشف رامي رضوان عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم، مؤكدًا أن ما تداولته المواقع الإخبارية من أنباء تفيد بدخول سمير غانم في غيبوبة غير صحيح، ولكنه في مرحلة حرجة.

رامي رضوان يهاجم المواقع الإخبارية

فكتب رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح، السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع، أرجوكم اتقوا الله، مش كده!، الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!".

وتابع موجهًا حديثه للمواقع الإخبارية: "لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الأخرين ونفسية أسرهم".

وانتقل برسالته لمتابعيه مطالبًا الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم: "ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين، لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، ف"لا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءًا لا يغادر سقما يا رب العالمين، إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءًا لا يغادر سقما، اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".

نهال عنبر تكشف تطورات حالة سمير غانم الصحية

أكدت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى، غير صحيح، موضحة أنه لا زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

الجدير بالذكر أن، الفنانة دلال عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد نقلت على إثرها مستشفى العزل بالقرب من طريق السويس لتتلقى بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، ولكن مازالت حالتها في وضع خطر وغير مستقر.