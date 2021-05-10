/630636/أنور-سلامة-لتحيا-مصر--الأهلى-سبق-وكسب-الزمالك-بالأشبال-وحسين-الشحات-كعبه-عالى-عليهم

يستعد قطبي كرة القدم المصرية النادى الأهلى ونادى الزمالك مساء اليوم الإثنين لمواجهة نارية يحتضنها إستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز.

صرح أنور سلامة لاعب ومدرب النادى الأهلى السابق لموقع دوت الخليج فيما يخص مباراة القمة اليوم : « المباريات الكبيرة التى تجمع الأهلى والزمالك مالهاش معيار ، وأفضل نتيجة هتتحقق هتبقي بسبب اللاعيبة ذوى الخبرات ، والمدرب الى هيفكر إزاى يستغل المساحات ويلعب على نقاط ضعف الفريق التانى هو الى هيقدر يحقق نتيجة “ .

كارتيرون وموسيمانى

واصل أنور سلمة حديثه : “ كارتيرون بيلعب بطريقة دفاعية أكتر ومأمن دفاعه كويس جدا ، وموسيمانى بيهاجم أكتر ودا ممكن يكلفه كتير ، وموسيمانى مش موفق مع الأهلى رغم الفوز ، سبق ومسك فتحى مبروك الأهلى وأخد كاس مصر ، وأى حد يمسك الأهلى هياخد بطولات “ .

أردف سلامة حديثه : “ موسيمانى هو من سحب الثقة من ديانج والسبب في تراجع أداء اللاعب بعد ما كان أفضل حد في الفريق ، ولو الأهلى كسب النهادرة ممكن نقدر نحكم على موسيمانى “ .

وأكمل : “ الزمالك هيدافع أكتر ، وعنده الناحية الشمال كويسة جدا جدا وكمان يقدر يسيطر على وسط الملعب ، والأهلى في الهجوم كويس ومحمد شريف دلوقتى هو رقم واحد ، وحسين الشحات هيأثر جدا ولازم يكون أساسي وكعبه عالى على الزمالك ، الناحية الشمال للزمالك لازم يتحكم فيها الأهلى كويس ، ويكون عند بدر بانون رؤية وسيطرة “ ، وأصل نجم التدريب قائلا: “ الأهلى سبق وكسب الزمالك بالأشبال .

قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.