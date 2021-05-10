/630637/محمد-اليماني-مش-ندمان-علي-فرصة-اليوفينتوس-وأي-حد-يتمناها

كشف محمد اليماني لاعب فريق فلورينا السابق ولاعب منتخب مصر السابق، عن فترة الحادث التي تعرض له فيما سبق في الفترة التي كان سيبدأ في التعاقد مع نادي يوفينتوس الإيطالي.

جاء ذلك في لقاء مباشر مع الأعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف"، والمعروف بقوة التصريحات والإنفردات التي يقدمها الضيف في الفقرة والتصريحات التي لأول مرة يكشفها الضيف، المذاع علي أون تايم سبورت، يومياً خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر.

واكد محمد اليماني علي سبب إستبعادة من الأجهزة الفنية في العديد من الأندية المصرية، والتي أكد بان سبب ذلك صراحتة وجرأته في قول الحقيقة وقراراته الصارمة في الجهاز الفني.

قال: " تعرضت لحادث في فترة من اهم فترات حياتي في وجهة نظر ناس كتير بس بالنسبالي قضاء الله وقدرة".

وأضاف: " لما حصلتلي الحادث تعرضت لنزيف داخلي، وفقد في الذاكرة ودا سببلي الكثير من المشاكل بفقد العديد من الذكريات والناس".

وواصل: " والدي هو اللي كان دايماً جمبي مع إني مكنتش عارف حد، وفي ناس كتير جاتلي في المستشفي وحصل من تصرفات غريبة ومكنتش فاكر حد، بس والدي لما قالي علي اللي كان بيحصل مكنتش مصدق ولا فاكرة حاجة من اللي حصل".

وأختتم: " أي لاعب بيتمني أنه يروح نادي اليوفينتوس الإيطالي، واللي حصل معايا مش زعلان عليه، مع إن ده تعبني وقتها جداً".

مباراة القمة بالدوري

تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة اليوم الأثنين التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام علي استاد القاهرة الدولي وتعد أون تايم سبورت أبرز القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك.

قائمة الزمالك في لقاء اليوم

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .