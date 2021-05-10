/630638/مي-عمر-تروج-لمسلسل-نسل-الأغراب-الحلقة-28-بصورة-من-الكواليس

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28، الذي أحدث ضجة عارمة وتصدر مؤشر البحث جوجل وتريند تويتر العالمي منذ انطلاق الحلقات الأولى منه.

مي عمر من كواليس مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28

شاركت “عمر”، جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من داخل كواليس مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28، والتي ظهرت خلالهم بشخصية جليلة الغريب وهي ترتدي فستان الزفاف، وعلقت قائلة: "يا ترى جليلة هتعمل ايه النهارده في الفرح".

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتوقعون أحداث مسلسل نسل الأغراب حلقة 28

وبدأ رواد السوشيال ميديا في التخمين فعلق أحدهم قائلًا: "حاسس أن الرصاصة هتيجي في جليلة وهتموت مكان أخوها علي".، وكتب الآخر " رغدة هي اللي هتاخد الرصاصة من غفران وعلي هينتقملها".

الجمهور يترقب مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28

ينتظر الجمهور معرفة ما سيحدث في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28، وذلك بعدما شهدت الحلقة 27 ،أمس، أحداث مثيرة بدايًة من مساومة "عساف" لـ"جليلة" لكي يتزوجها، مقابل عدم إيذاء ابنها "سليم"، مرورًا بتخطيط "غفران" للإنتقام من "علي" بإطلاق النيران عليه أثناء فرحه لكي يتخلص منه، وصولًا بإخبار "سعادة" لشقيقه بأن"عساف" يستعد لزواجه من "جليلة".

صناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، دياب، نجلاء بدر، مي عمر، إدوارد، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد جمعة، محمد مهران، أحمد مالك، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

مواعيد عرض نسل الأغراب الحلقة 28

يبدأ موعد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 28، في تمام الساعة الـ7:45 مساءً حصريا على قناة «ON E»، داخل مصر، وتعاد الحلقة الجديدة مرتين الأولى في الخامسة صباحًا، والأخرى في الساعة 1:45 مساءً.

ويذاع على قناة «ON دراما» في تمام الساعة الـ9:30 مساء، وتعاد في الـ8:00 صباحا، بينما يعرض على قناة «MBC» الساعة 11:00 مساء، وتعاد في الـ7:15 صباحا.

ويعرض المسلسل على قناة «ألفا مسلسلات» التابعة لشبكة قنوات «OSN»، في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويعاد مرتين في الساعة الرابعة والعاشرة صباحا، بالإضافة إلى قناة «ألفا مسلسلات + 2».