حمادة صدقي لـ دوت الخليج: اتخوف من التحكيم المصري في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

/630639/حمادة-صدقي-لـ-تحيا-مصر-اتخوف-من-التحكيم-المصري-في-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك

أكد حمادة صدقي لاعب الاهلي في تصريح خاص لـ دوت الخليج، معلق عي أهمية مباراة اليوم الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف سماءً.

وقال حمادة صدقي لـ دوت الخليج:” أن المباراة من الصعب أن يتوقع أحد نتيجة المباراة، وذلك بسبب الأداء المتقارب للفريقين.

وتابع قائلاً:”بالطبع الأهلي سوف يتأثر بالغيابات خاضة في غياب علي معلول والعديد من العناصر الهامه”.

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وأستكمل:”السبب في التغير المستمر داخل تشكيل موسيماني هو ضغظ المباريات، والإصابات التي ضربة الفريق خلال الفترة السابقة فمن الوارد أن تتغير بعض من المراكز”.

وأضاف:”لا اتوقع أن موسيماني يبداء اللقاء بمحمود كهربا، من الممكن أن يخوض الدقائق الأخيرة في أحداث الشوط الثاني”.

ووأصل:”حسين الشحات من اللاعبين التي سوف تأثر في المباراة اليوم برغم من تعرضة لإنقادات عديده خلال الفترة الماضية، بينما مجدي أفشة هو النجم اللآم داخل المارد الأحمر، وشيكابالا وأشرف بن شرقي هم نجوم اللقاء اليوم”.

وعن رحيل موسيماني عقب خسارة اللقاء ردقائلاً:”الحديث عن ذلك الأمر بعيد تماماً في ذلك الوقت، مازال مبكراً”.

وعن الأقرب لحراسة عرين الزمالك رد قائلاً: محمد عواد هو الأقرب أداءه الجيد في المواجهات الأخيرة”.

وعن التحكيم المصري أختتم قائلاً:”هنالك بعض الحكام المصرين بدون زكر اسماء ليس في المستوي الذي يليق بإدارة مباريات القمة، بينما هناك جيدين، ومحمود البنا تألق لنفسة وليس للتحكيم جميعاً، وفي النهاية أتمني التوفيق للجميع”.

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .