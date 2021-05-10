وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى التطورات الأخيرة فى القدس

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فى إطار التنسيق والتشاور المستمر، وتم التباحث حول التطورات الأخيرة فى مدينة القدس، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومجمل ملفات العلاقات الثنائية.





وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى، بحث مع نظيره السعودى التطورات المتسارعة التى تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة فى باحات المسجد الأقصى المُبارك. وأطلع الوزير شكرى، نظيره السعودى على الاتصالات التى تُجريها مصر فى هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولى، وتوفير الحماية اللازمة للأشقاء من المدنيين الفلسطينيين، كما أكد الوزيران رفضهما لجميع المُمارسات غير القانونية التى تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة. وأضاف حافظ، أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وشهد الاتصال توافقًا على ضرورة تغليب الحلول السياسية لجميع أزمات المنطقة بما يضمن تعزيز ركائز الاستقرار، وأهمية احترام الأطراف لقواعد القانون الدولى. وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والدفع قُدمًا بتطويرها فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وبما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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