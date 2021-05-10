عبدالغفار: اتفاقية جامعتى الجلالة وأريزونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أكد الوزير، أهمية هذه الاتفاقية التى تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا، للاستفادة من خبراتها فى توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولى متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة معترف بها دوليًّا ومحليًّا، وبما يحقق لمصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية فى التعليم العالى والبحث العلمى، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت إجراء عدد من الشراكات مع مؤسسات دولية جامعية، سواء على مستوى الجامعات الحكومية أو الدولية الجديدة.

وأضاف عبدالغفار، أن اختيار جامعة أريزونا يرجع إلى ما تتمتع به الجامعة من مستوى تعليمى وبحثى متميز عالميًّا، خصوصًا فى مجالات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون.

وأشاد الوزير، بالجهد الكبير الذى بذله الطرفان المصرى والأمريكى، خلال الفترة الماضية لاتمام هذه الاتفاقية، رغم ظروف جائحة كورونا، موجهًا الشكر للبروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، وكذلك للسفارة المصرية بأمريكا، والسفارة الأمريكية بالقاهرة لدورهم المتميز فى تذليل العقبات والتحديات التى واجهت الاتفاقية بسبب الجائحة والخروج بها إلى النور.

ومن جانبه أشار السفير الأمريكى بالقاهرة جونثان كوهين، إلى تطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأمريكا، مؤكدًا أن بلاده تسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر فى جميع المجالات، لا سيما التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى بعض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وبلاده، منها بناء أكثر من 2000 مدرسة، وتدريب أكثر من مائة ألف معلم، وتقديم أكثر من 350 مليون دولار من خلال المنح الدراسية والتبادلات الأكاديمية.

وأضاف كوهين، أن اتفاقية اليوم تفتح مجالات التعاون العلمى والتعليمى بين الجامعتين، وتتيح الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم أمريكى ذى مستوى عالمى، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية فى المجالات الحيوية، التى يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن جانبه، أشاد البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، بهذه الاتفاقية التى تسمح بنقل الخبرة الأكاديمية والعلمية بجامعته إلى جامعة الجلالة، مشيرًا إلى أن جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز فى التصنيفات العالمية، حيث إنها مصنفة رقم 1 فى الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دوليًّا رقم 155 مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية، مؤكدًا أن اتفاقية اليوم تمثل خطوة إضافية فى تقوية دور الجامعة فى التعاون الأكاديمى مع الجامعات الأهلية المصرية.

فيما أكد الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الاتفاقية هى نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى جامعة الجلالة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خصوصًا وأن جامعة الجلالة تمثل واحدة من الجامعات الدولية التى تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى دول العالم.

وأضاف حيدر، أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول فى أداء العملية التعليمية داخل الجامعة، باستضافة الأساتذة والخبراء الأمريكيين للتدريس، سواء بالحضور أو بنظام التعليم عن بعد، مضيفًا أن الجامعة تتطلع إلى عقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثقافى والعلمى، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من جامعتى الجلالة وأريزونا، لكليات الهندسة، والعلوم، وإدارة الأعمال، والإعلام والفنون، وأيضًا منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجارى لجامعة أريزونا "CINTANA" لكليات الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الهندسة الزراعية وعلوم الغذاء.

كما تنص الاتفاقية أيضًا على التعاون بين الطرفين فى تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، خصوصًا بكليات الطب وطب الأسنان، ودعم وتطوير مراكز الكليات الرقمية ومنصات التعلم الإلكترونى، وتطوير عملية ضمان الجودة والمراجعة الأكاديمية.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكى البروفيسور مايكل كرو رئيس جامعة أريزونا، والبروفيسور دوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سينتانا للتعليم، وعن الجانب المصرى الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية ونائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، الدكتور طارق أبوالمعاطى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى المصرى بواشنطن السابق، الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.

يذكر أن جامعة الجلالة تعد واحدة من الجامعات الأهلية التى تم افتتاحها العام الماضى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التى تطبق نظامًا تعليميًّا عالى الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب فى داخل مصر وخارجها.

ويضم الحرم الجامعى 15 كلية، تقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 14 مجالًا هذا العام منقسمين إلى 29 برنامجًا فى شتى المجالات، منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامى، العلاج الطبيعى، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الأسنان، علوم التمريض، وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليميًا يجرى حاليًا تجهيزه، وسكنًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوفر أيضًا وسائل مواصلات للطلاب والعاملين بالجامعة.