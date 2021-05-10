عاجل.. السيسى يعرب عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفى من دعم لمسيرة التنمية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامى أبوالنجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط القطاع المصرفى للدولة.

وتم خلال اللقاء عرض تفاصيل الأصول من الأراضى التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ووجه الرئيس بتذليل العقبات والتحديات التى تحيط بتلك الأصول، مع البدء فى إعداد دراسات تسويقية عمرانية فى هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثمارى الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية.

كما تم استعراض جهود البنك المركزى لتعزيز استراتيجية الأمن السيبرانى بالقطاع المالى، والذى يعد من أكبر التحديات الراهنة فى ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وكذلك تنامى استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.

ووجه الرئيس بدعم جميع أركان منظومة الأمن السيبرانى للقطاع المالى، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفى.

وعرض طارق عامر، تطورات أداء القطاع المصرفى والمؤشرات البنكية، ومستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، وتم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفى خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.

كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التى يدعمها البنك المركزى، لا سيما بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطى ومحدودى الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى المتعلقة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقارى وإحلال المركبات.

وأعرب الرئيس فى هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفى فى الدولة للدعم الذى قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية فى مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، مما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.