المصريين الأحرار يكرم أمانة إعلام الوادى الجديد لجهودها فى النشاط الرمضانى

جدة - نرمين السيد - كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد، أمانة الإعلام والاتصال السياسى بالحزب تقديرًا لدعمهم المتواصل ومشاركتهم الفعالة فى إنجاح مسابقة رمضان للأطفال وكافة البرامج المختلفة.





وسلم أسعد سعد فرح أمين الحزب بالوادى الجديد شهادة التقدير إلى أمين إعلام المحافظة وليد بدر الدين، وفريق العمل تكريمًا لدورهم فى إعداد وإخراج برنامج المسابقة الرمضانية للأطفال وتنفيذ عدة برامج مختلفة منها برنامج الخيمة الرمضانية الذى يتضمن فقرات الدينية بمشاركة الفنانين الشعبين وعلى رأسهم الفنان الشعبى حسن ناجى.

ووجه أسعد سعد أمين المحافظة، التهنئة لجموع المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، موضحًا إن الهدف من البرامج الدينية والثقافية فى رمضان للتوعية والمشاركة المجتمعية والتلاحم مع الشارع الواحاتى، وجرى سحب أسماء الفائزين فى المسابقة.