وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكى

جدة - نرمين السيد - ترأس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس أى تى) للعام المالى 2020 حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالى، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالى المنتهى فى 31 /12 /2020 وحيث حققت الشركة أرباحا خلال 2020 مقدارها 12.6 مليون جنيه.





وخلال الاجتماع؛ استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها مثل منظومة التذكرة الموحدة وكارت المواصلات الذكى وميكنة محطة دمنهور كمحطة سكة حديد نموذجية بالإضافة إلى مشروعات ميكنة المزلقانات وتركيب بوابات إلكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات. وجَّه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات خاصة مع أهميتها فى تقديم خدمة مميزة للمواطنين، وكذلك حوكمة دخول وخروج الركاب من المحطات بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى نشاط الشركة بأن يمتد لكافة هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة، وليس هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الأخرى فى الدولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

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