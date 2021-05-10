وزير الزراعة: حصاد 2 مليون فدان قمح  

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 2 مليون فدان وتوريد نحو 2 مليون طن لوزارة التموين. ‏

ويتابع وزير الزراعة حصاد القمح على مدى الساعة ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بمتابعة الحصاد خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أن مساحة زراعة القمح هذا العام بلغت نحو 3.4 مليون فدان وإنتاجية المحصول تبشر بالخير نتيجة لتطبيق الممارسات الزراعية السليمة والتقاوي الجيدة والالتزام بالتوصيات الفنية التي قامت الوزارة بإصدارها بصفة دورية بالإضافة إلى التواجد الميداني مع المزارعين لحل المشكلات التي كانت تواجههم على أرض الواقع.

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