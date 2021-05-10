/630640/رشا-اسحق-نساند-جهود-الدولة-ورجال-الامن-لتخطي-جميع-المعوقات

أشادت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بالتجارب الدرامية التي جسدت بطولات شهدائنا، مؤكدة أن هذه الشخصيات التي نراها فى المسلسلات ونعجب بأبطالها، هي شخصيات حقيقة، وليست من وحي خيال المؤلف،ولكنهم متواجدين، ومتفاعلين مع كل قضيانا وهمومنا على أرض الواقع، من رجال الجيش والشرطة ورجال المخابرات.

الحفاظ على أمن واستقرار الوطن

ولفتت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ إلى أن هؤلاء هم الابطال الحقيقين،وهم صمام الامان لبقاء المجتمع و الحفاظ علي أمنه و سلامه و تماسكه، مشددة أنه لاأمن بلا استقرار، ولا حضارة بلا أمن، ولا يتحقق الأمن الا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي، و الحس الجماعي خاليا من أي شعور بالتهديد للسلامة و الاستقرار.

النظرة السلبية الموروثة

وأكدت النائبة رشا أسحق أنه لابدمن تغيير النظرة السلبية القديمة الموروثة تجاه أفراد الشرطة و رجال الامن الوطني، موضحة أنه يجب علينا إدراك;الدور الوطني العظيم الذي يلعبوه، و الواقع علي عاتقهم لننعم جميعا و ينعم اولادنا و بناتنا بالشعور بالاطمئنان و السلام الذي افتقدته العديد من الشعوب.

وتابعت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أنه علينا الآن إعادة بناء جسور الثقة في رجالنا و في حسهم الوطني، مشددة على أهمية دورنا الحيوي و الهام في استقرار المجتمع، و دعم و مساندة جهود الدولة و رجال الامن للوقوف جنبا إلي جنب لنتمكن من تخطي جميع المعوقات التي تقف حائلا في طريق الحفاظ علي استقرار و سلامة المجتمع، و شعور ابنائنا بنعمة الامان.

هذا وعقد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفرانس مع السيد وانغ يانغ رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصيني.‏