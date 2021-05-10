/630641/قرابة-المليار-جنيه-القيمة-التسويقية-للاعبي-الأهلي-و-الزمالك-قبل-القمة-122

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على حساب الزمالك في إطار الجولة الحادية والعشرون في الدوري الممتاز، و تلعب القيمة التسويقية دورا هاما في إبراز قوة الفرق، ويستعرض موقع دوت الخليج القيم التسويقية لفريقي الأهلي والزمالك قبل المواجهة المرتقبة في القمة 122 والمقرر إقامتها في تمام التاسعة و النصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والعاشرة و النصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الأندية الأغلى داخل مصر، بقيمة تسويقية قدرت قيمتها بحوالى 500 مليون جنية، ويعد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر صاحب المركز الأول بقائمة أغلى لاعبي المارد الأحمر بقيمة تسويقية قدرت بحوالى 2.5 مليون يورو كأغلى حراس المرمى في مصر.

القيمة التسويقية للاعبي الأهلي و الزمالك

ويقع الزمالك في المركز الثالث بقائمة الأعلى تسويقيا بين أندية الدوري المصري الممتاز بقيمة تسويقية تصل لـ 400 مليون جنية خلف نادي بيراميدز وصيف الجدول بفارق مليون يورو فقط عن بيراميدز ، ويعد فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك صاحب القيمة الأعلى بين نجوم الفارس الأبيض بقيمة تسويقية قدرت بحوالى 2.5 مليون يورو بالتساوي مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

بينما يقع بيراميدز في المركز الثاني بقائمة الفرق الأغلى داخل مصر بقيمة تسويقية قدرت بحوالى 21 مليون يورو وأعلى من الزمالك صاحب المركز الثالث بحولى مليون يورو فقط، ويعد رمضان صبحي، لاعب الأهلي وهدرسفيلد السابق، هو الأعلى تسويقيا بين نجوم الفريق السماوي بحوالى 3 مليون يورو.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي: حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير . الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون. خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر. الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 122

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .