/630642/عبد-الله-يدعم-صالح-جمعة-عاوزك-جمبي-في-الزمالك
نشرعبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك عبر حسابة السخصي استوي”انستجرام، وذلك بسبب فوز سيراميكا كيلوبترا علي فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 2/4.
”وكتب عبداللله جمعة”:"ان شاء الله اشوفك جنبي.. يارب"، في لافته طيبة يدعم شقيقة، ويتمني له الأنضمام إلي صفوف ناجي الزمالك في الفترة المقبلة.
يستعد نادي الأهلي المصري، بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لملاقاة غريمه الزمالك، في مباراة اليوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:
حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .
الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.
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خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.
الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.
قائمة الزمالك
وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .
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