/630642/عبد-الله-يدعم-صالح-جمعة-عاوزك-جمبي-في-الزمالك

”وكتب عبداللله جمعة”:"ان شاء الله اشوفك جنبي.. يارب"، في لافته طيبة يدعم شقيقة، ويتمني له الأنضمام إلي صفوف ناجي الزمالك في الفترة المقبلة.

يستعد نادي الأهلي المصري، بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لملاقاة غريمه الزمالك، في مباراة اليوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

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خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.

قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي : حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام - محمد عبد السلام – أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - يوسف أوباما – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل – حميد أحداد – مروان حمدي .