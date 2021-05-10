قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في دراما رمضان 2021..نسل الأغراب على رأس القمة

/630643/قائمة-المسلسلات-الأكثر-مشاهدة-في-دراما-رمضان-2021نسل-الأغراب-على-رأس-القمة

شهد الماراثون الرمضاني لهذا العام 2021 منافسة شرسة على الساحة الفنية بين الدراما التليفزيونية، التي قدمت 26 عملًا، تنوعت فيما بينها فهناك دراما صعيدية ووطنية، وأخرى تناولت قضايا اجتماعية معاصرة إلى جانب الأعمال الكوميدية فضلًا عن المصنفة ضمن الخيال العلمي، و يسعى صناع كل عمل أن يحصل على لقب الأكثر مشاهدة خاصًة مع وجود ظاهرة "التريند" التي ترصد منافسة تلك الأعمال لاحتلال الصدارة بها، ومع الجدل المثار حول أفضل المسلسلات لهذا العام قررنا تسليط الضوء على أكثرهم مشاهدة.

دوت الخليج يرصد الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني الجاري، والتي اتسمت بالتميز لما تتضمنه من نجوم كبار، ومناقشتها لموضوعات هامة، فضلًا عن طرحها لقضايا جديدة لم يسلط الضوء عليها من قبل.

مسلسل نسل الأغراب

احتل مسلسل نسل الأغراب صدارة قائمة الأكثر مشاهدة، حيث استطاع المخرج محمد سامي أن يجذب انتباه الجمهور بثنائي جمع نجمان كبار «أحمد السقا، أمير كرارة» وبدراما صعيدية اقتربت لقلب المشاهد.

وكانت "جملة كتع كسح كسل" التي ذكرها الفنان أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل هي بداية تصدر نسل الأغراب التريند، حيث تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بشئ من السخرية.

مسلسل نسل الأغراب بطولة نخبة من النجوم، من بينهم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد جمعة، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد مهران، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

ينتمي مسلسل نسل الأغراب إلى الدراما الصعيدية حيث يجسد أحمد السقا دور شخص يدعى عساف الغريب بينما أمير كرارة يجسد دور غفران الغريب، وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء.

مسلسل ملوك الجدعنة

جاء في المركز الثاني مسلسل ملوك الجدعنة الذي شبهه الجمهور بفيلم سلام يا صاحبي للنجم الكبير عادل إمام والراحل سعيد صالح، لما يتضمنه من علاقة صداقة يدور حولها أحداث العمل.

ومن أكثر المشاهد التي أبرزت نجاح العمل، مشهد دفن مصطفى شعبان لحبيبة ابنة شقيقته رانيا يوسف، حيث لاق تفاعل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا.

ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، كما يظهر الفنان يوسف شعبان وهو يعتبر من آخر الأعمال الفنية التي قدمها قبل وفاته، العمل من تأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما.

مسلسل الاختيار 2

بينما احتل مسلسل الاختيار 2 المركز الثالث، وهو من أكثر الأعمال التي سعد بها الجمهور ليس فقط لأنه يتناول حياة رجال الظل، إنما أيضًا لتضمنه على ثنائي «كريم عبد العزيز، أحمد مكي» شكل مزيجًا رائعًا، أحدهما بدل جلده من الكوميديا إلى الأكشن والدراما ليثبت بجدارة أن الممثل بمثابة لوحة فنية يتم تشكليها وفقًا للسيناريو.

المسلسل بشكل عام يتحدث عن شهداء الشرطة في الفترة من 2013 حتى عام 2020 ويتناول بشكل خاص بطولة أحد أبطال الشرطة وهي الشخصية الذي قدمها كريم عبدالعزيز بجانب أحد الضباط الخونة الذي ينشقون عن الشرطة وينظم للإرهابيين، ويعتمد الجزء الثاني على كشف تضليل الجماعات الإرهابية للرأي العام في مصر.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل موسى

وفي المركز الرابع، يأتي مسلسل موسي الذي حظى على مشاهدات من الدول العربية أكثر من مصر بسبب إصرار محمد رمضان بطل العمل على افتعال الأزمات التي تجعل الجمهور يعاديه، وفي سابقة من نوعها لم يتصدر المسلسل قمة التريند مثل مسلسلات رمضان السابقة.

تدور أحداثه في حقبة الخمسينات مرورًا بالستينات حول رحلة صعود شخص يتوفي والده منذ الصغر ويتحمل مسئولية أشقائه وهو من إحدي محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والنقل إلى القاهرة ويعمل في تصدير وإستيراد بعض الاشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتدور الاحداث في إطار درامي.

مسلسل «موسى» يشارك في بطولته، سمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصبري فواز، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وعارفة عبدالرسول، ومنذر رياحنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، والإخراج لمحمد سلامة.

مسلسل النمر

استطاعت أحداث المسلسل المتصاعدة التي لا تسمح للمشاهد بالشعور بالممل أو الرتابة فضلًا عن كوميديا محمد إمام وإتقانه للأكشن من احتلاله للمركز الخامس.

تدور أحداث المسلسل في منطقة الصاغة ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة، ويعد "النمر" أول مسلسل درامى يتناول الحياة داخل الصاغة بهذا الشكل المفضل، كما يكشف أيضًا عن خبايا صناعة الذهب من نواحي مختلفة، والتنقيب عن الذهب وتجارة الألماس.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل المداح

يعد مسلسل المداح مفاجأة رمضان 2021 والحصان الأسود كما يقال، ومن خلال تناوله للعالم المجهول من أرواح وجن وأعمال سفلية استطاع أن يجذب انتباه الجمهور ويحجز له مقعدًا بقائمة الأكثر مشاهدة.

يروي المسلسل قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ووقوعه في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

«المداح»، للمخرج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري،وبطولة حمادة هلال، الفنان أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان.

مسلسل الطاووس

تشاهبت قصة العمل مع قضية الفيرومنت التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، لذلك استطاع المسلسل أن يحظى بنسب مشاهدة عالية.

ويروي مسلسل "الطاووس" قصة "أمنية" الفتاة البسيطة التي ذهبت للعمل في إحدى القرى السياحية، من أجل إعالة عائلتها، وتعرضت لاغتصاب جماعي تحت تأثير مادة مخدرة. وسرعان ما انتشر فيديو لواقعة الاغتصاب عبر مواقع التواصل. ووصلت القضية إلى محامي التعويضات "كمال الأسطول"، الذي تبنى القضية وبدأ يتعرض للمتاعب بسببها.

"الطاووس" من تأليف: كريم الدليل بإشراف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبد الغني، فرح الزاهد، يوسف الأسدي وممثلين كثر آخرين.

مسلسل لعبة نيوتن

عادت النجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب دام إلى 4 سنوات بمسلسل لعبة نيوتن الذي حقق نجاحًا ساحقًا بسبب براعة المخرج في تحويله لقوانين فيزيائية لدراما واقعية، فضلًا عن حبكة السيناريو وواقعية الأحداث.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

والمسلسل بطولة كوكبة من النجوم منهم، منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل ضل راجل

لحق بهم مسلسل ضل راجل الذي اعتمد نجاحه على تشويق الجمهور للأحداث القادمة بإنتهاء كل حلقة على حدث هام.

قصة العمل تتشكل في جلال مدرس التربية الرياضية، الذي يتعرض لموقف يكسره حين يكتشف حمل ابنته الكبرى عند إصابتها فى حادث، رغم تربيته وتعبه عليها، ويبدأ رحلة استعادة حقها، فى الوقت الذى يخذله الكثيرون، وتناول العمل لمشاكل المراهقين، وتقديمه للحارة الشعبية بعيدًا عن البلطجة والألفاظ الخارجة وبصورة اعتادها الجمهور بشكل لائق.

مسلسل ضل راجل بطولة كل من ياسر جلال، نيرمين الفقي، نور، محمود عبد المغني، محمد عادل، رنا رئيس، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هشام الشاذلي، علاء عرفة ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وبعد أن عرضنا عليكم الأعمال الدرامية التي حظيت على نسب مشاهدة عالية، حرصنا أن نقدم لكم المسلسلات الأخرى التي استحقت المتابعة لما تشمله من أحداث مثيرة ومشوقة، أبرزها مسلسل خلي بالك من زيزي، القاهرة كابول، اللي ملوش كبير، كوڤيد 25، ومسلسل ضد الكسر.