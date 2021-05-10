/630644/محمد-اليماني-ميدو-مدرب-عادي-وأرقامة-تؤكد-ذلك

كشف محمد اليماني لاعب فريق فلورينا السابق ولاعب منتخب مصر السابق، عن قدرة ميدو في مجال التدريب وإمكانياته في قيادة الفريق كمدير فني للفريق، وسبب إستبعادة من الجهز الفني.

جاء ذلك في لقاء مباشر مع الأعلامي أحمد شوبير في برنامج "أقر وأعترف"، والمعروف بقوة التصريحات والإنفردات التي يقدمها الضيف في الفقرة والتصريحات التي لأول مرة يكشفها الضيف، المذاع علي أون تايم سبورت، يومياً خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر.

أكد محمد اليماني: " ان قدرة أحمد حسام ميدو في قدرتة في مجال التدريب ضعيفة وميقدرش يحقق أي لقب مع فريق".

وأضاف: " ميدو مبيعرفش حاجه في التدريب بالرغم من إني لعبت معاه وصديقي، وعملت معاه في الجهاز الفني وصراحتي هي اللي مضيعاني".

وأختتم: " ميدو مسك الزمالك ونتائج الفريق تأخرت، ومسك وادي دجلة ومصر المقاصة، وكان هيهبط بيهم للمستوي الثاني من الدوري".

موعد مباراة القمة الثانية بالدوري

تنطلق صافرة بداية مباراة القمة اليوم الأثنين التى تجمع الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والتى تحمل رقم 122، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتقام علي استاد القاهرة الدولي وتعد أون تايم سبورت أبرز القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك.

قائمة الأهلي أمام الزمالك

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمي: الشناوي - على لطفي - مصطفي شوبير .

الدفاع: محمود وحيد – أحمد رمضان بيكهام – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – سعد سمير – كوكا – هاني – أيمن أشرف – بدر بانون.

خط النص: أليو ديانج – عمرو السولية – محمود كهربا – وليد سليمان – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – والتر بواليا.