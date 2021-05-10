كريم فهمي عن دوره في الاختيار2: "شرف ليا إني أجسد البطل رامي هلال"

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دوت الخليج يرصد تعليق كريم فهمي عن دوره في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 والذي جسد به شخصية الشهيد البطل رامي هلال، فضلًا عن أبرز المعلومات عن الشهيد.

أعرب الفنان كريم فهمي، عن فخره واعتزاره بالمشاركة في مسلسل الاختيار 2 وخاصة بتجسيده لدور الشهيد البطل رامي هلال، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مصاحبًا بتعليقه صورة العقيد رامي هلال: "شرف ليا إني أشارك في مسلسل الإختيار و شرف أكبر إني أجسد البطل الشهيد رامي هلال، ربنا يرحمك و يصبر أهلك و يصبرنا جميعا".

دور كريم فهمي في الاختيار 2 الحلقة 27

ظهر رامي هلال "كريم فهمي" خلال أحداث الحلقة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت مسجد الاستقامة بالجيزة، وعقب حدوث ذلك الانفجار عمل يوسف الرفاعي ورامي هلال على تفريغ الكاميرات المحاوطة لمكان الحادث، فأدركوا أن أحد الأشخاص "الحسن عبد الله" الموجود بالفيديو هو من دبر الحادث، حددوا مكانه بالدرب الأحمر وأثناء خروجه من البيت حاصرته قوات الأمن فسرعان ماقام بتفجير العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، فسقط المقدم رامي هلال ومعاون أمن محمد خالد و أمين شرطة محمود أبو اليزيد شهداء.

من هو رامي هلال الذي جسده كريم فهمي في الاختيار 2

وُلد الشهيد رامي هلال في القاهرة عام 1979،لديه 4 أشقاء وهو متزوج ولديه من الأبناء 4، أكبرهم "هانيا" والتي تحدث إليها قبيل استشهاده بدقائق، التحق بكلية الشرطة، وتخرج منها عام 2001، وتم تعيينه بقطاع الأمن المركزي، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطني، وبعدها التحق بفرع الأمن الوطني فى شبرا حتى حصوله على رتبة عقيد بعد استشهاده.

شارك البطل رامي هلال في العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية، أبرزها اغتيال المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ليكون مصيره الشهادة عن عمر يناهز 39 عامًا.

قصة مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.