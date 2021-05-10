فيديو.. وزير الأوقاف يوضح كيفية الدعاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من رزق الدعاء رزق الإجابة، وفضل الله علينا فى إجابة الدعاء واسع، وهناك دعوات لا ترد منها دعوة الصائم حتى يفطر ودعوة الإمام العادل ودعوة الوالد لولده ودعوة المظلوم حتى ينتصر.





وأوضاف جمعة، خلال فيديو عبر موقع "يوتيوب" ضمن سلسلة "لقاء خاص"، أن أهل العلم يذكرون أمورا أدعى لإجابة الدعاء، ومنها البدء بالصلاة والسلام على النبى وختم الدعاء بالصلاة والسلام على النبى، فالله أكرم من أجل يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما، كما أن النبى قال "إن لله ملكًا موكلًا بمن يقول: يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثًا قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل إليك، فاسأل تعطى". ودعا وزير الأوقاف قائلا: "اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد فى الأولين، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد فى الآخرين، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد فى الملا الأعلى إلى يوم الدين، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد فى كل وقت وحين، يا أرحم الراحمين، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته فى كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت فى علم الغيب عندك، أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وأرزقنا حسن الفهم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

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