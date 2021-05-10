وزير الأوقاف: حسن الخاتمة ليس مقصورا على ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الشهر الكريم خاتمته مسك، حيث يلتمس المؤمنون جميعا (ليلة القدر) التى هى خير من ألف شهر، وفيه العيد، حيث الفرحة الكبرى، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "للصائم فرحتان، فرحةٌ حينَ يفطرُ، وفرحةٌ حينَ يَلقى ربَّهُ" (صحيح الترمذى)، منها فرحة فى كل يوم عند الإفطار، وفرحة كبرى بالعيد، مشيرا إلى أن حسـن الخاتمة ليست قاصرة على (ليلة القدر) فى رمضان.





وأضاف وزير الأوقاف- فى تصريحات، اليوم: "الأعمال بخواتيمها، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وختم له بحسن العاقبة، يقول نبينا- صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم" (رواه البخارى)، لافتا إلى أن حسن الختام يتطلب النشاط فى العبادة وليس الفتور ولا قصور الهمة فيها، حتى إذا ما انتهى رمضان، وأهل علينا هلال شوال، أهل بخيره وبركاته، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ" (صحيح مسلم).

وأشار إلى أن خير الأعمال ما داوم عليها صاحبها وإن قل، وقد أخفى ربنا (عز وجل) رحمته فى طاعاته، وأخفى غضبه فى معاصيه، فلا يدرى الإنسان بأى عمل يرحم، ولا بأى ذنب يُؤخذ، كما أنه لا يدرى متى تبغته المنية؟! وعلى أى عمله تبغته؟!، ويقول نبينا- صلى الله عليه وسلم: "إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيرًا استعملَه، فقيل: كيف يستعملُه يا رسولَ اللهِ؟ قال: يوفِّقُه لعمَلٍ صالحٍ قبلَ الموتِ" (مسند أحمد).

وأوضح أن حسن الخاتمة يقتضى منا أن نكثر فى هذه الأيام من الذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل، ومن الصدقات، حيث يقول سبحانه: "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" (السجدة:16)، ويقول سبحانه "كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" (الذاريات:16 ،17)، ويقول سبحانه "أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِى أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِى إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ" (المنافقون:10) ولا يغتر أحد منا بعمله، فقد سألت السيدة أم سلمة (رضى الله عنها ) قالت: "يا رسول الله، ما أكثر دعاءك: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك! قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ"، فتلا سيدنا معاذ بن جبل (رضى الله عنه) : (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا).

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الأمر فى حسن الخاتمة ليس مقصورًا على أعمال العبادات من صلاة وصيام وحج ودعاء وذكر وقراءة قرآن، أو محصورًا فى هذه الأمور فحسب، إنما حسن الخاتمة يتجاوز ذلك إلى كل عمل يقوم به الإنسان، فمن كان يكفل يتيمًا فلا ينبغى أن يتركه فى منتصف الطريق بلا عذر، إنما عليه أن يأخذ بيده إلى أن يبلغ رشده ويقوى على حمل أمره، وكذلك من يقوم على شأن طالب علمٍ فقيرٍ، فليجتهد أن يواصل الخير معه إلى أن يحصل على أعلى الدرجات العلمية ما دام هذا الطالب مؤهلاً لذلك، وكذلك من يعمد إلى بناء مسجد أو مشفى أو دار سكن لإيواء غير القادرين أو أطفال الشوارع أو سكان بعض العشوائيات، كل هؤلاء عليهم ألا يتوقفوا فى منتصف الطريق وألا يصابوا بالفتور، إنما عليهم أن يواصلوا العمل ما وسعهم ذلك.