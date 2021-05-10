جدة - نرمين السيد - وأضاف من خلال البرنامج: «كان بحق مدرسة عظيمة تربيّنا فيها على الأخلاق الحسنة، وصلة الرحم، وقراءة القرآن، وغير ذلك الكثير من مواقف القلوب من نفحات هذا الشهر الكريم».
وتابع: «بقى الاختبار الأكبر هل سيبقى المسلم كما كان فى رمضان، أم سيعود لسابق عهده، وتنفك الراوبط الإسلامية الممسكة»؛ مستطردًا: «لا ريب أنه اختبار شاق على النفس عارية الهمة، وقال الله تعالى: (وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)».
وأشار إلى أنّ الابتلاء أيضًا قد يكون فى الطاعة؛ متابعًا: «فقد رُوىَّ عن سيدنا عبد الله بن عباس قد قال فى قوله تعالى نبتليكم بالشر والخير، والصحة والسقم والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللهم أعنا.. مفتى الجمهورية: انتهى رمضان وبقى الاختبار الأكبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.