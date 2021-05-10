اللهم أعنا.. مفتى الجمهورية: انتهى رمضان وبقى الاختبار الأكبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف من خلال البرنامج: «كان بحق مدرسة عظيمة تربيّنا فيها على الأخلاق الحسنة، وصلة الرحم، وقراءة القرآن، وغير ذلك الكثير من مواقف القلوب من نفحات هذا الشهر الكريم».

وتابع: «بقى الاختبار الأكبر هل سيبقى المسلم كما كان فى رمضان، أم سيعود لسابق عهده، وتنفك الراوبط الإسلامية الممسكة»؛ مستطردًا: «لا ريب أنه اختبار شاق على النفس عارية الهمة، وقال الله تعالى: (وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)».

وأشار إلى أنّ الابتلاء أيضًا قد يكون فى الطاعة؛ متابعًا: «فقد رُوىَّ عن سيدنا عبد الله بن عباس قد قال فى قوله تعالى نبتليكم بالشر والخير، والصحة والسقم والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية».