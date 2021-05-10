فيديو- رجال حول الرسول.. أسامة الأزهرى يتحدث عن 3 مهن فى زمن الصحابة

جدة - نرمين السيد - واصل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج "رجال حول الرسول"، عبر فضائية dmc، اليوم الإثنين، الحديث عن المهن التى قام بها الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين.





وقال الأزهرى، إن "النقيب" هو الشخص المعبر عن قومه، القائم بهمومهم والمتشرف بخدمتهم والراعى لأحوالهم، مؤكدًا أن هذه المهنة وجدت أيام الصحابة الكرام، منوهًا إلى أن السيدة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، كانت نقيب النساء فى زمانها، حيث أتت النبى وقالت إنها "رسول من ورائها من النساء، فهى المتحدثة بلسانهن ومحملة بمجموعة من الأسئلة لترجع إليهن بالأجوبة".

كما تطرق الأزهرى، إلى مهنة "كوافيرة النساء" وهى السيدة التى تقوم بتزين وتصفيف الشعر وتهيئة السيدة إذا أقدمت على الزواج، وهو شأن نسائى، ومن تمام زينة المرأة أن تهتم بهيئتها ووجهها وشعرها، والسيدة "أم زفر" مارست هذه المهنة وكانت ماشطة السيدة خديجة رضى الله عنها، وكان النبى، صلى الله عليه وسلم يكرمهما ويحتفى بها، كما قامت بهذه المهنة السيدة أم سليم بن ملحان، والسيدة آمنة بنت عفان وهى شقيقة سيدنا عثمان بن عفان، رضى الله عنها.

وتطرق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى مهنة الحداد، ومارس هذه المهنة أبوسيف القين، مؤكدًا أن زوجته أرضعت سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.